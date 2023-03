Miss America Recipes

" " Miss America crown TLC

Try these favorite recipes submitted by the contestants for Miss America 2010:

Miss Alabama: Fried Green Tomatoes

Advertisement

Miss Alaska: Alaska Salmon Enchiladas

Miss Arizona: Arizona Avocado and Cheese Enchiladas

Miss California: The Ultimate Froyo Chipwich

Miss Colorado: Grilled Chicken with Arugula with Black Olives and Tomatoes

Miss Connecticut: Eggplant Parmesan

District of Columbia: Crab Cakes

Miss Florida: Chicken Enchiladas

Miss Georgia: Shrimp and Grits

Miss Hawaii: Poi

Miss Idaho: Shrimp Fajitas

Miss Illinois: Chicago Deep Dish Pizza

Miss Indiana: Veggie Pancakes

Miss Kansas: Lasagna

Miss Kentucky: Aunt Laura's Guacamole Dip

Miss Louisiana: Café Du Monde Beignets

Miss Maine: Pumpkin Chocolate Chip Bread

Miss Maryland: Steamed Crabs

Miss Michigan: Blueberry and Mascarpone Turnovers

Miss Minnesota: Peanut Butter and Banana Wraps

Miss Mississippi: Fried Catfish

Miss Missouri: Imo's Pizza St. Louis Style

Miss Montana: Frozen Monkey Tails

Miss Nebraska: Salted Nut Bar Roll

Miss Nevada: Orange Scones with Orange Icing

Miss New Hampshire: New England Clam Chowder

Miss New Jersey: Oatmeal Pancake

Miss New Mexico: Green Chili Chicken Enchiladas

Miss New York: Slovak Pancakes

Miss North Carolina: Cornbread

Miss North Dakota: Baked Potato

Miss Ohio: Buckeyes

Miss Oregon: Hot Crab Dip

Miss Pennsylvania: Dutch Funnel Cakes

Miss Puerto Rico: Mofongo

Miss Rhode Island: Clam Cakes

Miss South Carolina: Southern Fried Chicken

Miss South Dakota: Oatmeal Chocolate Chip Cookies

Miss Tennessee: Tennessee Pecan Pie

Miss Texas: Tex Mex Tomato Soup

Miss Utah: Orange Jell-O salad

Miss Vermont: Mrs. D's Ravioli

Miss Virgin Islands: Mom's Stewed Fish with Plantains

Miss Virginia/Miss America 2010: Fried Hamburgers with Mushroom Gravy

Miss Wyoming: Fettuccine Alfredo